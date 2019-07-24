ودائع "الأهلي المصري" تقفز 17% وقروض التجزئة تنمو بـ59%

أعلن البنك الأهلي المصري أن إجمالي ودائع العملاء قفزت حتى يونيو الماضي بنسبة 17% لتسجل نحو 1.186 مليار جنيه بحصة سوقية تقدر بنحو 29% وهي الأعلى في القطاع المصرفي المصري.

وقال نائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوح، أن مصرفه نجح في اجتذاب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفي خلال العام المالي الماضي لتتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الأهلي 12.3 مليون عميل، ليسجل بذلك البنك الأهلي أكبر قاعدة عملاء في القطاع المصرفي المصري بشكل عام.

وأوضح أن إجمالي حجم قروض التجزئة المصرفية بالبنك بلغت نحو 73 مليار جنيه في يونيو الماضي، بمعدل نمو بلغ 59% عن العام المالي السابق وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأشار إلى أن محفظة القروض الشخصية تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة قروض التجزئة المصرفية حيث منح البنك تمويلات جديدة بمقدار 39 مليار جنيه لعدد 255 ألف عميل خلال العام المالي الماضي فقط لتبلغ قيمة القروض الشخصية القائمة نحو 52 مليار جنيه بما يمثل 70% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية.

وتخطت محفظة بطاقات الائتمان حاجز الـ 5 مليار جنيه لعدد مليون و85 ألف بطاقة والتي تمثل 7% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية وبحصة سوقية تقدر بنحو 27% تعد الأكبر في القطاع المصرفي المصري، وهي معدلات تعكس حجم المجهود المبذول في استهداف نمو محفظة بطاقات الائتمان والتي تستهدف استقطاب شرائح عملاء جدد من الشباب من عمر 21 عاماً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع علاء فاروق، إن مصرفه يشارك بقوة في إصدار شهادة أمان المصريين والتي بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 183.2 مليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، وتم إصدارها لعدد 156 ألف عميل والتي تستهدف في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من 18 وحتى 59 عاماً وبفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه مصري.

ويستهدف البنك من ذلك جذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وكذلك صغار المستثمرين والعمل على توفير منتج ادخاري أمن يتناسب واحتياجات هذه الفئة لمساعدتهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل فعال.

وأشار رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري علاء جمجوم، إلى أن مصرفه يمتلك أكبر شبكة فروع وماكينات صراف آلي تغطي كافة مناطق الجمهورية حيث يمتلك البنك 483 فرعا ووحدة مصرفية في جميع أنحاء الجمهورية، وخلال العام الماضي تم افتتاح 38 فرعاً جديداً، إضافة الى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 4097 ماكينة وبحصة سوقية تبلغ 33%.