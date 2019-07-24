1.2 مليار درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي" بالنصف الأول

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من العام 2019، محققاً ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 10% إلى 630.1 مليون درهم وبنسبة 5.8% إلى 1.23 مليار درهم خلال النصف الأول 2019.

ويعود هذا الأداء القوي إلى نمو صافي الإيرادات بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2019 لتصل إلى 1.45 مليار درهم، وذلك بسبب متانة وحدات أعماله الأساسية وهو ما انعكس إيجابياً في ارتفاع صافي قيمة أصول تمويل العملاء بنسبة 3.4% إلى 78.9 مليار درهم.

في حين ارتفع دخل المصرف من صرف العملات الأجنبية خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 20.8% إلى 71.1 مليون درهم، كما سجّل نمواً في دخل الاستثمارات بنسبة 30.8% إلى 161.9 مليون درهم.

مؤشرات الأعمال الرئيسية للمصرف خلال الربع الثاني 2019:

زيادة صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 3.4% إلى 78.9 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2019، ارتفاعاً من 76.3 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعةً بنمو أصول تمويل العملاء الأفراد والشركات.

وسجّل المصرف نمواً في الأرباح التشغيلية (الهامش) بنسبة 6.7% مدعومة بمبادرات رفع كفاءة التكاليف، والتي قابلتها بشكل جزئي استثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو أعمال المصرف وتحسين تجربة العملاء المصرفية.

ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 17.8 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2019، بما حافظ على قوّة وضع رأس مال المصرف واستقرار معدل كفاية رأس المال وفقاً لاتفاقية بازل 3 بنهاية 30 يونيو 2019 عند 18.33%، بينما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.24% واستقر معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين عند 12.46%.