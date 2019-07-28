نمو الودائع في "البنك العربي" بـ3% لـ34 مليار دولار

أعلنت مجموعة البنك العربي، أكبر بنوك الأردن، أن صافي أرباح النصف الأول من العام ارتفع 4% إلى 453 مليون دولار مقابل 436 مليون دولار قبل عام نتيجة النمو في الدخل المصرفي الأساسي.



وقال بيان للبنك اليوم الأحد إن إجمالي القروض ارتفع 3% إلى 26.2 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران، في حين ارتفعت أيضا الودائع 3% إلى 34.1 مليار دولار.

ويعد البنك العربي أحد المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط.



وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري إن الأداء القوي رغم استمرار بطء النمو الاقتصادي في المنطقة يعكس قدرة البنك على التكيف مع البيئة المصرفية الصعبة.



ويعمل البنك العربي في 30 دولة في خمس قارات ويملك 40% في البنك العربي الوطني بالسعودية.



وأكد الرئيس التنفيذي للبنك نعمة الصباغ "متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 76.9% بالإضافة الى تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل الى اكثر من 100%".



وقال الصباغ إن النتائج أظهرت أيضا نمو الدخل المصرفي الأساسي مع زيادة 5% في صافي دخل الفائدة.