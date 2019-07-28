5 تراخيص لبنك "وربة" الكويتي للاستثمار بالأوراق المالية

حصل بنك وربة الكويتي على 5 تراخيص من هيئة أسواق المال لممارسة أنشطة الاستثمار في الأوراق المالية، ما قد يشير إلى تخلي البنك عن صفقة الاستحواذ على شركة كميفك، التابعة للبنك الأهلي المتحد.

وشملت التراخيص الخمسة إدارة المحافظ الاستثمارية، وأنظمة الاستثمار الجماعي، والاستشارات الاستثمارية، ووكالة الاكتتابات وأمانة الحفظ.

وكانت هيئة أسواق المال، رفضت الموافقة على صفقة شراء بنك وربة لشركة كميفك من البنك الأهلي المتحد الكويتي، وهي الصفقة التي تم ربطها بعملية اندماج بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد. وهو ما قد يشير إلى أن بنك وربة لن يجدد محاولاته للاستحواذ على شركة استثمار.