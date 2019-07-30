أرباح بنك الرياض الفصلية تقفز 78% لـ1.5 مليار ريال

سجل بنك الرياض قفزة بأرباحه الفصلية بـ78% إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 842 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 2.7 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 23%.

أما صافي دخل العمولات الخاصة التمويل والاستثمارات فبلغ 1.9 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 21%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 2.9 مليار ريال، مقابل 1.8 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 70%.

وقال وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات كابيتال للاستثمارات "ننصح المستثمرين اليوم بأن لا يتوجسوا من هبوط سوق الأسهم السعودية والنظر في اختياراتهم للبنوك التي لديها حدث استثنائي أما لتراجع الكلفة من استحواذ بالإضافة إلى الزخم الذي سيأتي من ال إم اس سي أي".

وأرجع البنك ارتفع صافي الربح في الربع الثاني لزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب و العمولات.

كما ارتفع صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10% ويعود ذلك لانخفاض مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

أما سبب ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الجاري مقابل النصف الأول من 2018، فأرجعه البنك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة. كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي عكس مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.