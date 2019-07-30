أسعار الفائدة تتراجع في الإمارات استباقاً لقرار الفيدرالي

تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي استباقاً لقرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة خلال اجتماعاته التي تبدأ اليوم.

وأظهرت البيانات التي يعلنها مصرف الإمارات المركزي تراجع أسعار الفائدة إلى نحو 285 نقطة أساس، لأجل عام، في حين هبط إلى مستوى 276 نقطة على أجل 6 أشهر، كذلك شهدت بقية الآجال تراجعاً كبيراً.

ويلتزم مصرف الإمارات المركزي بمحاكاة قرارات الفيدرالي الأميركي في كل ما يخص أسعار الفائدة، وذلك نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام 2018، وذلك نتيجة سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة الفائدة على الدولار، ووصلت إلى أربع مرات.

وانعكس الارتفاع المتواصل "للإيبور" على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك المحلية على الودائع، والقروض المقدمة للعملاء، سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة مما حد بعض الشيء من الاقبال على القروض.

يشار إلى أن آلية احتساب أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم بين بنوك الإمارات تعتمد على الأسعار المعلنة اليومية لأكبر البنوك العاملة في الدولة، وذلك على أساس متوسط سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك لإقراض أموال مضمونة إلى بنوك أخرى.