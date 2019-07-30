"كابيتال للاستثمارات": هوامش ربحية بنوك السعودية ستتأثر بخفض الفائدة

قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة إن الحدث الأهم في ما يتعلق بالقطاع المصرفي السعودي ليس التغيير في طريقة احتساب الزكاة، وإنما ما يحدث في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ستتأثر هوامش الربحية بخفض الفائدة العام المقبل، ما يحتّم زيادة الإقراض لتعويض هذا الأثر.

وأشار وسيم جمعة في مقابلة مع "العربية" إلى أن هوامش ربحية البنوك ستتأثر بخفض الفائدة العام المقبل، وأن البنوك بحاجة لزيادة الإقراض لتعويض أثر انخفاض الفائدة مستقبلاً.

وأضاف أن تأثير الزكاة على نتائج البنوك محتسب مسبقا من قبل المستثمرين.

وأوصى جمعة بالتركيز على البنوك التي لديها "أحداث خاصة" تدعم الربحية، قائلا "ننصح المستثمرين اليوم بأن لا يتوجسوا من هبوط سوق الأسهم السعودي والنظر في اختياراتهم للبنوك التي لديها حدث استثنائي إما لتراجع الكلفة من الاستحواذ أو بسبب الزخم الذي سيأتي من ال إم اس سي أي".