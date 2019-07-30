ما المراحل الأساسية التي طورت النظام المصرفي حول العالم؟

مع تطور النظام المالي التكنولوجي أو ما يسمى بالـ"فينتك" بدأت العديد من البنوك تغلق فروعها التقليدية في المناطق غير المزدحمة، وتخدم عملاءها بواسطة تطبيقات على الهاتف المحمول أو المواقع الإلكترونية.

في بريطانيا مثلاً أعلن بنك TSB أن العديد من فروعه ستعمل لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. كما سيتم إغلاق 7 فروع في الأشهر الستة المقبلة.

ولفهم التطور الذي طرأ على القطاع المصرفي علينا أن نعود بالزمن إلى القرن الحادي عشر، في فلورنسا تحديداً حيث كانت تجري عمليات تبادل العملات والبضائع في الأماكن العامة على المقاعد الجانبية ، أو الـ Banco باللغة الإيطالية.

وازدهرت التجارة بين القرن الحادي عشر والخامس عشر بين العالم العربي وإيطاليا وخاصة المدن الغنية كفلورنسا والبندقية وجنوة ليبدأ التطور التاريخي الحاسم للنظام المصرفي كما نعرفه الآن.

حيث سيطرت العوائل الغنية مثل عائلة باردي وبيروزي، على الخدمات المصرفية في فلورنسا في القرن الرابع عشر وقاموا بإنشاء فروع في العديد من أجزاء أوروبا.

وكان البنك الإيطالي الأكثر شهرة هو بنك ميديتشي، الذي أنشأه جيوفاني ميديتشي عام 1397. وكذلك بنك مونتي دي باشي دي سيينا، ومقره في سيينا، إيطاليا ، يعمل حتى الآن منذ عام 1472.

وكانت البنوك سابقاً تستعرض هيمنتها ونفوذها من خلال بنايات ضخمة تذهل زائريها. اليوم تقلص العديد من البنوك أحجامها حتى أصبحت بحجم أيقونة صغيرة على هاتفك. هذا ما يسمى اليوم بالـ Fintech أو التكنولوجيا المالية. إذاً كيف ستبدو هذه البنوك بعد 10 سنوات من الآن؟.