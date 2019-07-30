"مسك" المتخصصة تأجل سداد قروض مستحقة مع 4 بنوك سعودية

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، عن توقيعها اليوم، تعديلا لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية مع البنك السعودي البريطاني (البنك الأول سابقاً والذي تم دمجه حالياً مع البنك السعودي البريطاني) والبنوك والمؤسسات المالية البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لها على تداول، أنه بموجب تعديل الاتفاقية، تم تأجيل تاريخ سداد القروض المستحقة من تاريخ 31 أكتوبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2019، بدلاً من 31 يوليو 2019، ليبقى رصيد التسهيلات الائتمانية 268.9 مليون ريـال، حسب التعديل الموقع اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بموضوع اتفاقية التأجيل.