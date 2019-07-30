17.8 مليار درهم قروض بنكية للقطاع الخاص بالإمارات خلال 5 أشهر

كشفت إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 2.95 تريليون درهم بنهاية يونيو مقابل 2.74 تريليون بنهاية يونيو 2018 بنسبة نمو 7.6% على أساس سنوي.

وأضافت البنوك خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 90.1 مليار درهم وبنسبة نمو 3.1% على أساس نصف سنوي، منها 45.7 مليار درهم في مايو وبنسبة نمو شهري 1.6%، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ورفعت البنوك احتياطياتها لدى المصرف المركزي خلال الشهور الستة الأولى إلى 305.3 مليار درهم بزيادة قدرها 12 مليار درهم وبنسبة نمو 4.1% على أساس نصف سنوي، و14.3% على أساس سنوي.

كما زادت البنوك من شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي لتصل إلى 155.8 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 17.6 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبنسبة 12.7% على أساس نصف سنوي، و24.4% على أساس سنوي.

وضخت البنوك 36.5 مليار درهم قروضاً في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجل إجمالي الائتمان ارتفاعاً إلى 1.69 تريليون درهم بنهاية يونيو مقابل 1.65 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 36.5 مليار درهم ونسبتها 2.2%.

وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 1.14 تريليون درهم بنهاية مايو مقابل 1.13 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 17.8 مليار درهم ونسبتها 1.6%، منها 8.8 مليار درهم في يونيو، كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع الأعمال والصناعة من 792.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 815.6 مليار بنهاية يونيو بزيادة قدرها 23 مليار درهم وبنسبة 2.9%.

وبلغ إجمالي قروض الحكومة 201.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 191.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 10.1 مليار ونسبتها 5.3%. كما استقرت القروض الشخصية عند معدلها لشهر مايو حيث بلغت 332.2 مليار درهم.