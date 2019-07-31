أرباح "الأهلي التجاري" تقفز 24% إلى 2.68 مليار ريال

قفز صافي الربح للبنك الأهلي التجاري بـ24% إلى 2.68 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.16 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

إلا أن أرباح البنك تراجعت بنسبة 3.2% مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 2.77 مليار ريال.

وحقق البنك نموا في صافي ربح العمليات بـ8.5% إلى 5 مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل 4.66 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعزا البنك نمو صافي الأرباح إلى ارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ورسوم الخدمات المصرفية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، ودخل الاستثمارات.

وقال البنك، إن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى انخفاض مصاريف العمليات نتيجة انخفاض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وخلال النصف الأول من 2019، بلغت أرباح البنك 5.46 مليار ريال، مقابل 4.76 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 14.5%.

وأرجع الأهلي التجاري انخفاض أرباحه مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات الذي قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي دخل العمليات.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.1% و يعود ذلك لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل من تحويل عملات أجنبية الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل الاستثمارات وارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.1%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في مخصص خسائر التمويل والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، الذي قابله جزئيا انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين و الإيجارات ومصاريف المباني ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.