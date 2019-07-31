ارتفاع أرباح "بنك البلاد" الفصلية 15% لـ 305 ملايين ريال

سجل بنك البلاد في السعودية، أرباحا صافية تقترب من 305 ملايين ريال نهاية الفصل الثاني من العام الحالي، بزيادة 14.7% عن الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي قيمة هذه الأرباح الصافية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة 330 مليون ريال.

وأرجع البنك في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية، ارتفاع صافي الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 14% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية".

وقابل هذا الارتفاع بحسب بيان البنك "انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات أرباح وصافي مكاسب تحويل عملات أجنبية وفي مكاسب الاستثمارات".

وارتفع إجمالي "مصاريف العمليات بنسبة 9% نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات ومصاريف الرواتب، وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى، وقابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات".

كما سجل المصرف أرباحاً صافية عن فترة نصف السنة الحالية، بقيمة 590 مليون ريال، بزيادة 15.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفسر البنك زيادة أرباحه نصف السنوية بارتفاع "دخل العمليات بنسبة 15% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات، وقابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي دخل أتعاب وعمولات".

من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11% وذلك نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات والرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى، وقابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات.