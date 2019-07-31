ارتفاع أرباح بنك الجزيرة الفصلية 3% لـ251.8 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الجزيرة السعودي إلى 251.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، مقابل 244.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 3.1%.

وارتفعت الأرباح بنسبة 7.1% مقارنة مع أرباح الربع السابق والتي كانت 235 مليون ريال.

وحقق بنك الجزيرة صافي أرباح في النصف الأول من 2019، بلغت قيمتها 486.8 مليون ريال، مقابل 480.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع طفيف 1.3%.

وأرجع البنك ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من 2019 إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 3% مع زيادة في دخل العمليات بنسبة 6%.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الإستثمارات الغير تجارية قابله انخفاض في الربح من الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 3% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الإئتمان و مصاريف الايجارات والمباني.