بنك أميركي يتعرض لاختراق.. بيانات 106 ملايين عميل سُرقت

تعرضت بيانات أكثر من 106 ملايين شخص في الولايات المتحدة وكندا للقرصنة، من خلال عملية اختراق إلكتروني تعرض لها مصرف Capital One.

ولم يكشف البنك عن عملية القرصنة إلا عقب إلقاء القبض على المتهم أول أمس.

وقال المصرف إن أسماء وعناوين وأرقام العملاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على بطاقات الائتمان، تعرضت للاختراق، إلا أن المخترق لم يتمكن من الحصول على أرقام بطاقات الائتمان ذاتها.

وتعد Capital One من أكبر الشركات المالية التي تصدر بطاقات ائتمان في الولايات المتحدة، كما تقدم أيضاً خدمات التجزئة المصرفية.

وينصح ماهر يموت، الباحث الأمني الأول في شركة "كاسبرسكي"، عملاء البنوك، بأن يطلبوا من الجهة البنكية كشف مدى حجم الضرر في حال تعرضهم لعملية اختراق، وتغيير بياناتهم.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن القراصنة يقومون بتصيد الهفوات للاختراق، مشيراً إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الاختراقات وشدتها، واستهدافها لشركات مختلفة بشكل موسع.

ولفت إلى أن الهجمات تتعدد بحسب الجهة المستهدفة ومدى حمايتها.