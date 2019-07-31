تراجع أرباح مجموعة سامبا المالية 25% لـ935 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية 24.6%، في الربع الثاني من 2019 إلى 935 مليون ريال، مقابل 1.24 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق تراجع أرباح سامبا 12.2%، حيث كانت 1.06 مليار ريال.

وعزت مجموعة سامبا تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 24.7% نتيجة الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 66.7% ويرجع ذلك بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان.

وفي المقابل ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5%، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وخلال النصف الأول من 2019، بلغت أرباح سامبا ملياري ريال، مقابل 2.28 مليار ريال في النصف الأول من 2018، بتراجع 16.2%.