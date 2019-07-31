مع انتشار البنوك الافتراضية.. كيف سيبدو شكل الكيان المصرفي مستقبلاً؟

لم يتمكن البنك بشكله التقليدي من تقديم الخدمات إلى مليار و700 مليون شخص في المناطق الفقيرة، بينما حصل 700 مليون شخص كانوا يخبؤون أموالهم تحت السرير أو في الوسادة على حسابات بنكية في بنوك افتراضية خلال السنوات الخمس الماضية، مما سمح لهم بتحويل واقتراض الأموال لدفع أقساط الجامعة أو المنزل، وانتشالهم من خط الفقر، بحسب البنك الدولي.

هذه البنوك تسمى اليوم بالـ challenger bank، وهي بنوك افتراضية بدأت تحظى بشعبية عالية وتنافس البنوك التقليدية، وليس فقط في المناطق الفقيرة.

في أميركا مثلاً أغلقت البنوك نحو 2000 فرع في المناطق ذات الدخل المنخفض، أكثر مما افتتحت، بين عامي 2014 و 2018، في مقدمتها JP Morgan وwells Fargo وBank Of America.

وفي بريطانيا أعلن بنك TSB أخيراً، أن العديد من أفرعه ستعمل لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. كما سيتم إغلاق سبعة فروع في الأشهر الستة المقبلة. وفي آسيا منحت HKMA (هيئة هونغ كونغ النقدية) ثمانية تراخيص مصرفية افتراضية هذا العام.

يعد Revolut في بريطانيا أحد أنجح الأمثلة على ازدياد شعبية هذه البنوك الإلكترونية، إذ انضم إلى تطبيق Revolut الإلكتروني أكثر من ستة ملايين مستخدم خلال 4 سنوات!

وتخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار هذا العام من المستثمرين للتوسع في الهند وأميركا.

وكذلك تطبيق Goldman Sachs، ماركوس، الذي جمع 250 ألف مستخدم خلال 8 أشهر من إطلاقه فقط!

قطاع التجزئة كان سباقاً دائماً في تبني التكنولوجيا والمعاملات عبر الإنترنت، إذ تضاعف عدد المتاجر العالمية التي أغلقت هذا العام إلى أكثر من 4000 متجر.

ويرى الخبراء أن البنوك التي تقاوم هذا الاتجاه الذي لا مفر منه، لا تؤدي فقط إلى تضييع الوقت بل تضيع الأموال التي يمكن إنفاقها على التكنولوجيا، والتي من شأنها تحسين الكفاءة وجذب عدد أكبر من العملاء.