36 مليون درهم أرباح "العربي المتحد" في النصف الأول

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 36 مليون درهم إماراتي، في النصف الأول من عام 2019، كما شهد زيادة في إيرادات الفوائد بنسبة 6% وانخفاضاً في المصاريف التشغيلية بنفس النسبة.

ويواصل البنك العربي المتحد تعزيز أعماله الأساسية، وتبسيط قاعدة التكلفة والحفاظ على الأساسيات المصرفية الرئيسية، حيث سجل إجمالي الدخل 282 مليون درهم مدعوماً بزيادة في دخل الفوائد بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وحافظت معدلات سيولة البنك على قوتها، وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 93%، بينما تبقى ودائع العملاء ونسبتها 76% من إجمالي المطلوبات، كما كانت مصدر التمويل الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك.

وبلغ حجم مخصصات خسائر الائتمان 88 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً قدره 5% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018.