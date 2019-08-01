أرباح البنك العربي تقفز 20% لـ894 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك العربي الوطني إلى 894.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 19.7%.

ونمت الأرباح بنسبة 14.8%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 779 مليون ريال.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح لزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3% والذي نتج بشكل رئيس من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح، قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات، أرباح تحويل العملات الأجنبية، صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة.

كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.5% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في مصاريف الإيجار والمباني ومخصص خسائر انخفاض الائتمان قابله زيادة في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.

وبلغت أرباح البنك خلال النصف الأول من 2019 نحو 1.67 مليار ريال، مقابل 1.41 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 18.5%.