تركيا: لن نعوض البنوك عن 36 مليار دولار خسائر القروض المتعثرة

طالب وزير المالية والخزانة التركي، برات ألبيرق، البنوك التركية بإعادة هيكلة قروضها المتعثرة وحدها، مؤكداً أن الحكومة لن "تتدخل أبداً" للمساعدة في تغطية تلك القروض.

وتصل حجم القروض غير العاملة إلى 400 مليار ليرة بما يعادل 72 مليار دولار، نصفها تقريباً 36 مليار دولار قروض متعثرة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

الوكالة نقلت عن ألبيرق قوله إن الحكومة لن تتدخل أبداً لتغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة. وأشار إلى أن درجة نجاح تعامل تلك البنوك مع القروض المتعثرة يعتمد على البنوك نفسها.

وتابع: "البعض يقول إن على الحكومة أن تقوم بتغطية تلك الخسائر.. هذا لن يحدث. على قطاع البنوك ألا يسلك الطريق السهل لحل تلك الأزمة".

تصريحات ألبيرق تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إعداد تشريع جديد لتسهيل عملية التفاوض لإعادة هيكلة الديون بين المقرضين والمقترضين، في ظل معاناة الاقتصاد للعودة إلى الانتعاش مرة أخرى بعد الركود الذي حل به.

وتحاول إدارة رجب طيب أردوغان زيادة معدلات الإقراض، بالرغم من زيادة مستوى القروض غير العاملة وتراجع معدلات ربحية القطاع.