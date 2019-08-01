كيف تتأثر البنوك السعودية بخفض أسعار الفائدة؟

مع قيام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بخفض أسعار الفائدة توقع محللون مواجهة أرباح البنوك بعض الضغوط خلال الربعين المقبلين.

محلل أسواق مالية، محمد الميموني، توقع في مقابلة مع قناة "العربية" أن تواجه أرباح البنوك خلال الربعين المقبلين ضغوطاً بسبب قرار خفض الفائدة، مع لجوء المودعين لسحب جزء من ودائعهم وتوجيهها إلى سوق الأسهم.

وقال "نتوقع خلال الربعين المقبلين عدم حدوث نمو في الودائع، والأموال ستذهب إلى سوق الأسهم، ما سيحسن مستويات السيولة ويرفع أسعار بعض الأسهم".

وأشار إلى أن الأرباح المجمعة لنحو 5 مصارف سعودية أعلنت نتائجها بلغت 16.9 مليار ريال، بنسبة نمو في القطاع 13%، مقارنة بتلك المحققة في النصف الأول من 2018.

ولفت الميموني إلى أن هذا النمو المحقق في النصف الأول من 2019، يعتبر نمواً طفيفاً، مشيراً إلى أن التراجعات الكبيرة كانت من نصيب مجموعة سامبا المالية بنحو 16%، إضافة إلى نمو طفيف من جانب مصرف الراجحي.