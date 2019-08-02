بنك باركليز يشطب 3 آلاف وظيفة لترشيد النفقات

أعلن جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز بي ال سي"، أمس، أن البنك استغنى عن نحو ثلاثة آلاف وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري، في إطار ترشيد النفقات ومواجهة موجة الانتقادات الموجهة للبنك في شأن قدرته على تحقيق الأرباح المستهدفة.

وقالت وكالة أنباء "بلومبيرج" إن البنك، ومقره لندن، انضم بذلك إلى أقرانه من بنوك أوروبا التي شطبت وظائف خلال الأشهر الأخيرة، وبينها بنكا "اتش اس بي سي هولدنجز" البريطاني و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي.

وبحسب "رويترز"، قال توشار مورزاريا، المدير المالي لبنك باركليز، إن الوظائف التي تم الاستغناء عنها "لم تتركز في قطاع معين، لكن شملت جميع القطاعات"، خاصة تلك التي لم تحقق أرباحا أو عائدات.

وارتفع سعر سهم البنك بنسبة بلغت 3.4 دولار في تداولات لندن حيث قال ستالي إنه "واثق للغاية" من أن "باركليز" يمكنه أن يحقق الأرباح المستهدفة.