بعد تحذير عون.. كلفة تأمين ديون لبنان تقفز لمستوى قياسي

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي بعدما حذر الرئيس ميشال عون من خطر إجراءات مالية "قاسية" من مؤسسات دولية ما لم يقدم اللبنانيون تضحيات لإنقاذ بلدهم من أزمته الاقتصادية.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لـ 5 سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس بمقارنة أسعار إغلاق الخميس مع الجمعة.

وقال الرئيس اللبناني "إذا لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية".

وقالت الرئاسة اللبنانية إن رويترز أساءت تفسير الخطاب بالقول إنه بدا أنه يثير احتمال أن يضطر لبنان للذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة إذا فشلت جهود الحكومة للإصلاح.

ولم يكرر بيان الرئاسة اللبنانية تعليقات عون بشأن "المؤسسات الدولية المقرضة" وأشار فقط إلى ملاحظاته بشأن التضحيات.

وظل مستوى عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية مرتفعا في الأسابيع القليلة الماضية متجاوزا قفزة في يناير كانون الثاني أوصلته إلى 940 نقطة أساس، وذلك بينما تسعى الحكومة جاهدة لوضع ماليتها العامة على أسس أكثر استدامة من خلال ميزانية لخفض العجز وخطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة.