ارتفاع أرباح مصرف الإنماء الفصلية 12% لـ 676 مليون ريال

سجل مصرف الإنماء في السعودية، أرباحاً صافية، بقيمة 676 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 12% عن الربع المماثل من العام السابق. وجاءت الأرباح دون متوسط التوقعات البالغة 710 ملايين ريال.

وأعلن المصرف في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، بلوغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الثاني 2019 ما قيمته 722 مليون ريال بزيادة 20% عن الربع المماثي من العام السابق.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 1.4 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.2مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 11%.

وبحسب بيان المصرف، فقد ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار إضافة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات بالقيمة العادلة، والتي عوضت جزءا من الانخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل توزيعات الأرباح.

وفي المقابل، عوض الانخفاض في مخصصات الخسائر الائتمانية ومصروفات الإيجار الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية.

وبالنسبة لقيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات فقد بلغ حوالي 1.08 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 942 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 15%.

وفي فترة النصف الأول من العام الحالي، بلغ صافي أرباح الإنماء 1.3 مليار ريال، مقابل 1.17 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 12%.

وبلغت ربحية السهم خلال النصف الأول من العام الحالي 0.88 ريال مقابل 0.79 ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 87.7 مليار ريال، مقابل 82 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 7%.