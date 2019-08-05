بنك HSBC البريطاني يعتزم إلغاء 4 آلاف وظيفة

أعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني الذي لا يزال تحت صدمة استقالة رئيسه التنفيذي جون فلينت، الاثنين إنه سيلغي نحو 4 آلاف وظيفة ضمن إعادة هيكلة جديدة.

وقال المدير التنفيذي المالي إيوين ستيفنسون "قمنا بالإعلان عن إعادة هيكلة" تتضمن "2 %، من قوتنا العاملة" أو 4 آلاف وظيفة.

وأكد خلال مؤتمر صحافي هاتفي إن الوظائف الملغاة "ستستهدف كبار الموظفين".

وكان البنك قد أعلن الاثنين الاستقالة المفاجئة لمديره التنفيذي بعد أقل من سنتين في منصبه.

ولم يعلن البنك عن أسباب الاستقالة لكنه قال إنه بحاجة لإجراء تغييرات في المراتب العليا وحذر المستثمرين من أوقات صعبة قادمة.