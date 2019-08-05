"السعودي الفرنسي" يخصص زكاة فصلية بـ 152 مليون ريال

تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بـ4% إلى 804 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقابل 841 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وهو ما دفع سهم البنك للهبوط إلى 37.5 ريال في جلسة تداولات اليوم.

وتضمنت نتائج البنك مخصص الزكاة في الربع الثاني بواقع 152 مليون ريال.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 1.7 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 2.5%.



وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 124 مليار ريال، مقابل 123 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 1.15%.

وأوضح البنك أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى مخصص الزكاة.

وأشار إلى أن دخل العمليات ارتفع بنسبة 2.46%، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل الصرف الأجنبي, والأتعاب والعمولات، مقابل انخفاض جزئي بدخل المتاجرة، و دخل العمليات الأخرى.

وكشف البنك أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 0.92%، نتيجة زيادة مخصص خسائر الائتمان، قوبل ذلك بانخفاض جزئي في رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مبانٍ، مخصص خسائر الاستثمارات، والموجودات المالية الأخرى.