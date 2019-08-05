مجموعة أبوظبي المالية وشعاع كابيتال تكملان صفقة اندماج

قالت مجموعة أبوظبي المالية إنها استكملت صفقة اندماجها مع شركة شعاع كابيتال، وسترفع شعاع رأسمالها المصرح به إلى 2.54 مليار درهم (692 مليون دولار).

وتعتبر هذه أحدث صفقة في اندماج القطاع المالي المستمر في الإمارات والذي شهد استكمال صفقتي اندماج بنكين كبيرين منذ 2017.



وقالت الشركتان في بيان مشترك، إن زيادة رأس المال تأتي بعد قبول 1.47 مليار سهم جديد في سوق دبي المالية لصالح شركة أبوظبي كابيتال الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية.

وستخضع أسهم شعاع الجديدة لفترة حظر بيع تستمر 12 شهراً من موعد القبول.

وكانت مجموعة أبوظبي المالية وشعاع كابيتال قد اتفقتا في يونيو على شروط اندماجهما الذي سيؤدي إلى إنشاء كيان يدير أصولاً تبلغ قيمتها 12.8 ميار دولار.

وسيملك أصحاب الأسهم في مجموعة أبوظبي المالية 58% من الكيان الموسع، في حين سيملك أصحاب الأسهم الحاليون في شعاع 42%.

ووفقا لبيان ريفينتيف تملك مجموعة أبوظبي المالية بالفعل 48.36% من شعاع المدرجة في البورصة. واستقرت أسهم شعاع كابيتال في بداية التعامل.