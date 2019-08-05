"المعذر ريت" يقترض 400 مليون ريال لشراء أصول عقارية

أعلنت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" اليوم الاثنين عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وقعها صندوق "المعذر ريت" أمس الأحد مع مصرف الراجحي بقيمة 400 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات ميلادية من تاريخ سحب مبلغ التمويل، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل ويكون سداد هامش الربح على أساس نصف سنوي يبدأ عند سحب التمويل من المصرف.

وأشارت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" إلى أن التمويل سيكون بشكل تناسبي حسب المبلغ المسحوب، مبينة أنه تم الحصول على التمويل مقابل ضمان سند لأمر ورهن للعقارات.

وتهدف هذه التسهيلات المالية، إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباحه والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

وأكدت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" أنه "لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة أو تعاملات تنطوي على تضارب مصالح في الاتفاقية".