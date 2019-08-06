ساما: تأثير محدود لارتفاع الفائدة المحتمل بالسعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أي ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور" هذا العام، سيؤثرُ بشكل محدود على النمو المحلي نظرا لمحدودية مستويات الدين في معظم الشركات المدرجة.

وأكدت "ساما" التي تعمل بمثابة البنك المركزي، أن السعودية في وضع جيد لمواجهة ضبابية الاقتصاد العالمي، بفضل زيادة الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى الدين العام.

وكانت المؤسسة قررت الأربعاء الماضي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، تبعاً لخفض أسعار الفائدة 0.25% في الولايات المتحدة الأميركية.