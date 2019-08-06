"كونيا".. معدل فائدة خالٍ من المخاطر جديد في مصر

يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر والمعروف اختصاراً باسم CONIA لدعم عملية تطوير وإتاحة مجموعة أوسع من المنتجات المالية للمشاركين في القطاع المالي وتحسين سوق النقد والمشتقات.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري الدكتور فخري الفقي، في مقابلة مع "العربية"، إن العمل بالمؤشر الجديد سيجري خلال أكتوبر المقبل، على أن يخضع للمراجعة خلال 3 شهور من التطبيق، ثم يتم مراجعته كل عام لتقييم التجربة.

وأوضح أن المؤشر الجديد سوف يعتمد متوسط أسعار الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بين 11 بنكاً تعمل في القاهرة، والتي تعكس 80% من التعاملات المالية في مصر، ليكون هذا المؤشر قصير الأجل خالي المخاطر ويمكن استخدامه كقاعدة في بناء منتجات مالية حديثة مثل المشتقات، وهو ما يساهم في تطوير أسواق صرف العملات وأسواق النقد والسوق المالية المصرية (البورصة).

وأشار إلى أن "مصر كانت تستخدم مؤشر الليبور الذي يعطي مؤشرا على أسعار الفائدة بين بنوك لندن الخالية من المخاطر لكن مع فشل هذا المؤشر في تلبية متطلبات ما تنتظره مصر من تطورات مالية مقبلة، كان من اللازم استحداث مؤشر محلي".

كيف يجري الحساب؟

وتتضمن طريقة الحساب لمؤشر الفائدة الجديد، الحصول على أسعار الفائدة الفعلية وليس الممكنة على صفقات ما بين البنوك على أن يتم استبعاد أعلى 15% وأقل 15%، ودمج الصفقات ذات معدل الفائدة الواحد، وبالتالي يكون المؤشر هو متوسط سعر الفائدة على الـ 70% من العمليات المتبقية.

وتولى إعداد المؤشر كونيا CONIA الجديد، مجموعة اتصال سوق المال المصري (MMCG)، والتي تضم البنك المركزي وبنوكا تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويعكس (CONIA) أسعار الفائدة على معاملات ما بين البنوك والتي عمليا، تكون خالية تقريبا من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية.

يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية قال في بيان، إن شفافية وقوة المعيار الجديد كونيا CONIA ستدعم تطوير مجموعة أوسع من المنتجات للمشاركين في القطاع المالي وتحسين مرونة أسواق رأس المال والاقتصاد الكلي.