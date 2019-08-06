"دبي للخدمات المالية" تحذّر من خطابات مزورة باسمها

حذّرت سلطة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية والمتعاملين من ممارسات احتيالية يعمد مرتكبوها إلى استخدام خطابات مزورة ممهورة باسم وعنوان وشعار السلطة ورئيسها التنفيذي، ويرسلونها كما لو كانت مُرسَلة من السلطة إلى أشخاص بغرض الاحتيال عليهم، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

ونشرت السلطة على موقعها الشبكي، أمس، تحذيراً أفادت فيه بأن المحتالين أرسلوا خطاباً من تلك النوعية إلى شخص في كوريا الجنوبية، حيث أخطروه بأنه مستفيد من تحويل نقدي بقيمة 15 مليون دولار، ويتعين عليه إرسال 3,500 دولار إلى السلطة كرسوم سفر كي ترسل السلطة شخصاً إليه في كوريا الجنوبية حاملاً معه قيمة التحويل.