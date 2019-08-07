خسائر فصلية قوية للبنك السعودي للاستثمار بـ284.7 مليون ريال

تكبد البنك السعودي للاستثمار خسائر فصلية قوية في الربع الثاني من 2019، بلغت 284.7 مليون ريال مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 336.8 مليون ريال، وأرباح في الربع السابق 281.4 مليون ريال.

وأرجع البنك خسائر الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 207.9% نتيجة زيادة مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وأشار البنك إلى أن ذلك قابله انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مبانٍ. من جانب آخر انخفض إجمالي ربح العمليات بنسبة 1.2% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وتوزيعات أرباح. وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر غير المحققة.

وخلال النصف الأول من 2019، بلغت خسائر البنك السعودي للاستثمار 3.3 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من 2018، بلغت 682.8 مليون ريال.