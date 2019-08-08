مخاوف الركود تدفع عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً

هوت عوائد سندات الخزانة الأميركية واقتربت عوائد السندات لأجل 30 عاماً من مستويات قياسية منخفضة مع تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ومراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه أن يسرع وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة للتصدي لمخاطر الركود.

وصعد مؤشر أميركي للركود يحظى بمتابعة وثيقة، وهو علاوة عوائد أذون الخزانه لأجل ثلاثة أشهر على عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، إلى أعلى مستوى منذ مارس 2007.

وهبطت عوائد السندات حول العالم وسجلت عوائد السندات الحكومية الألمانية مستويات قياسية منخفضة بالسالب. وجاء ذلك في أعقاب قيام بضعة بنوك مركزية آسيوية بخفض معدلاتها الرئيسية للفائدة للتصدي لمخاوف النمو الناتجة عن تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال محللون إن تخفيضات للفائدة في نيوزيلندا والهند وتايلاند أطلقت موجة قوية من مشتريات السندات الطويلة الأجل في آسيا وهو ما استمر في التعاملات الأوروبية والأميركية.

لكن طلب المستثمرين في مزاد لبيع سندات خزانة أميركية لأجل عشر سنوات بقيمة 27 مليار دولار جاء أضعف من المتوقع حيث بيعت بعائد بلغ 1.670 في المئة وهو الأدنى في ثلاثة أعوام.

ومزاد السندات لأجل عشر سنوات جزء من إعادة تمويل فصلية بقيمة 84 مليار دولار هذا الأسبوع من المتوقع أن تجمع 26.7 مليار دولار نقداً لإنفاق اتحادي جديد.

وفي السوق المفتوحة انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 2.80 نقطة أساس إلى 1.711%. وكانت هبطت في وقت سابق إلى 1.595% وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.

وارتفعت أسعار السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى ثلاث نقاط في سادس يوم من المكاسب.

وتراجعت عوائد تلك السندات 3.60 نقطة أساس إلى 2.234% بعد أن سجلت في وقت سابق 2.123% غير بعيدة عن أدنى مستوى على الإطلاق البالغ 2.089% الذي سجلته في يوليو 2016، وفقا لبيانات ريفنيتيف.

وتعافت عوائد السندات الأميركية من مستوياتها المنخفضة التي هبطت إليها في وقت سابق بفعل المزاد الضعيف لسندات العشر سنوات وتعافي بورصة وول ستريت من خسائرها الأولية في أواخر التعاملات.