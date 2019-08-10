أبوظبي الأول يقرض جمعية إسكان في بريطانيا 60 مليون دولار

دخل "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنك في الإمارات، قطاع الإسكان الاجتماعي في بريطانيا، وذلك بمنح قرض متجدد بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 60.1 مليون دولار، لجمعية "أوبتيفو" البريطانية للإسكان، والتي يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة "هاوسينغ إنسايد" البريطانية المتخصصة في شؤون الإسكان الاجتماعي أمس أن مدة القرض تبلغ ثلاث سنوات، وتتضمن شروطه خياراً لزيادة قيمة القرض إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

وقال تيم لاكرست، المدير التنفيذي لــ"بنك أبوظبي الأول" في بريطانيا: من المهم أن يبرم بنك أبوظبي الأول شراكة مع جمعية "أوبتيفو" لدعم جهودها في إنشاء منازل جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى مساعدة قاطني هذه المنازل في العمل والتدريب".