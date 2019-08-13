الصين.. القروض المصرفية الجديدة تهبط لتريليون يوان

قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو تموز، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو تموز من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام.



ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو تموز 8.1% على أساس سنوي وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4% في استطلاع رويترز، وبعد زيادة بلغت 8.5% في يونيو حزيران.



ونمت القروض القائمة باليوان 12.6% على أساس سنوي في يوليو تموز منخفضة قليلا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8% ومتباطئة من 13.0% في يونيو حزيران.



وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدا بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.