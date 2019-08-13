مورغان ستانلي: المركزي الأميركي قد يخفض الفائدة في سبتمبر

قال محللو بنك مورغان ستانلي الاثنين إنهم الآن يتوقعون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ثم يخفضها مجددا في أكتوبر تشرين الأول.

وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضا واحدا في أكتوبر تشرين الأول، قائلين إن المركزي الأميركي "سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد".

وينضم مورغان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الاقتراض.



وفي وقت سابق هذا الشهر، قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع فرصة قوية لخفض للفائدة الأميركية في كل من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.