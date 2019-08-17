ماذا قال ترمب لرؤساء أكبر البنوك الأميركية؟

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقد مؤتمراً بالهاتف يوم الأربعاء الماضي مع رؤساء 3 بنوك كبرى في وول ستريت، بينما كانت الأسواق المالية تشهد اضطرابات.

وأضاف المصدر أن الرؤساء التنفيذيين لبنك جيه بي مورغان تشيس آند كو وبنك أوف أميركا وسيتي غروب، ناقشوا سلامة القطاع المالي مع ترمب الذي كان في منتجعه في بدمنستر في نيوجيرزي.

وجاءت المحادثة في يوم منيت فيه المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية بخسائر بلغت حوالي ثلاثة في المئة مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لأربعة أشخاص على معرفة مباشرة بالأمر، فإن الرؤساء التنفيذيين للبنوك الثلاثة كانوا في واشنطن وقت إجراء الاتصال الهاتفي مع ترمب.

وقال الأشخاص إنهم كانوا في العاصمة الأميركية لمناقشة تغييرات طال انتظارها لقواعد مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وأضافوا أن الاجتماع مع وزير الخزانة كان مقرراً سلفاً. وفي ذلك الاجتماع أبلغ الرؤساء التنفيذيون الثلاثة مسؤولي الخزانة أنهم يعتقدون أن القطاع المصرفي في حالة جيدة مع وفرة في السيولة ورأس المال.

وعانت الأسواق العالمية اضطرابات هذا الأسبوع وسط قلق المستثمرين من خطر ركود والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لبورصة وول ستريت مسجلة ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر. وامتنعت وزارة الخزانة عن التعقيب على الاجتماع.