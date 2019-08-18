المركزي المصري يجتمع الخميس.. وخفض الفائدة أمر شبه حتمي

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماع يوم الخميس في الـ22 من أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، والتخلي عن سياسة التثبيت التي ينتهجها منذ فترة وسط تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 8.7% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 9.4% في يونيو.

واعتبر محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال خالد نعمان في مقابلة مع "العربية"، أن أمام المركزي المصري "فرصة ذهبية" لخفض أسعار الفائدة بواقع 1 إلى 1.5%، متوقعاً حدوث تخفيض آخر للفائدة أواخر سبتمبر.