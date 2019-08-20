إنرشيا المصرية تقترض 575 مليون جنيه من بنك القاهرة

قال أحمد العدوي العضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن شركته وقعت اليوم الثلاثاء عقد قرض بقيمة 575 مليون جنيه بما يعادل 34.62 مليون دولار، مع بنك القاهرة.

وأضاف ردا على سؤال لرويترز خلال مؤتمر صحافي عُقد بالقاهرة "القرض لمدة خمس سنوات وسنة إتاحة للسداد. سنستخدم القرض لتمويل أعمال الإنشاءات في أكثر من مشروع خاص بالشركة سواء جيفيرا أو مشروعات أخرى".

تأسست إنرشيا عام 2007 على يد مجموعة من شباب المستثمرين ولدى المجموعة محفظة أراض مساحتها 6.5 مليون متر مربع، يقع أغلبها في مرسى مطروح بغرب مصر.

وقال العدوي "سنبدأ السحب من القرض خلال أقل من شهر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات".

وتعمل المجموعة بالتوازي في أول ثلاث مراحل من مشروعها (جيفيرا) في مرسى مطروح. ويضم المشروع نحو 14 ألف وحدة سكنية وسياحية بجانب مراكز تجارية وجامعة ومدرسة ومراكز طبية متخصصة ومستشفى وأماكن ترفيهية وفنادق.