11 مليار درهم زيادة في ودائع البنوك الإماراتية النقدية

كشف المصرف المركزي الإماراتي، أن إجمالي أصوله ارتفعت لتصل إلى 420.08 مليار درهم في شهر يوليو الماضي، مقابل 417.07 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 3.1 مليار درهم خلال 7 أشهر.

وأوضح المركزي في إحصاءات أصدرها أمس أن إجمالي الأصول التي يمتلكها بالعملات الأجنبية قد ارتفعت في يوليو الماضي لتصل إلى 369.03 مليار درهم مقابل 362.05 مليار درهم في ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 6.7 مليار درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ووفقا لاحصاءات المركزي فقد ارتفعت الودائع النقدية في البنوك الى 426 مليار درهم مقابل 415 مليارا في شهر ديسمبر الماضي محققة ارتفاعا كبيرا بلغ 11مليار درهم خلال 7 شهور كما ارتفعت الودائع شبه النقدية من 823 مليار درهم تقريبا في ديسمبر الماضي الى 861 مليار درهم تقريبا في يوليو الماضي بارتفاع 38 مليار درهم دفعة واحدة.

بينما تراجعت الودائع الحكومية الى 279 مليار درهم تقريبا في يوليو الماضي مقابل 294 مليار درهم في شهر ديسمبر الماضي.