تركيا تدرس تعيين مدير البورصة نائبا لمحافظ البنك المركزي

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن تركيا تدرس تعيين المدير العام لبورصة إسطنبول في منصب نائب محافظ البنك المركزي.



ويحمل مراد جتينقايا المرشح لمنصب نائب محافظ البنك المركزي نفس اسم محافظ البنك السابق الذي أقاله الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي لأنه لم ينفذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة.



وجرى استبدال المحافظ بنائبه مراد أويسال، مما أدى إلى شغور المنصب الذي من المرجح أن يشغله الآن مدير سوق الأوراق المالية.

وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم ذكر أسمائها إن من المتوقع الإعلان عن تعيين جتينقايا قريبا. وأضافت أن منصب النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي، وهو شاغر أيضا، سيتم شغله قريبا.



وولد جتينقايا في عام 1970 وبدأ مسيرته المهنية في البنك الزراعي، وهو أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، قبل أن يتولى مناصب في عدة مؤسسات مالية.



وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع لينزل 425 نقطة أساس إلى 19.75%، في أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية منذ تولى أويسال منصبه.