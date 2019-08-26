ارتفاع مخصصات بنوك السعودية لـ41 مليار ريال بـ6 أشهر

ارتفعت المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية (11 مصرفا) بنسبة 6.2%، إلى 40.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ38.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 2.4 مليار ريال خلال عام.

وأظهر تحليل، استند إلى القوائم المالية للمصارف، تراجعا في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة (المتعثرة أو المشكوك تحصيلها) إلى 160% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 192% بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت القروض غير العاملة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 25.5 مليار ريال.

وتصدر مصرف الراجحي المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنسبة 353%، بينما أقلها "السعودي الفرنسي" بنسبة 121%، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

واستحوذ "الراجحي" و"الأهلي التجاري" على 36.2% من المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية النصف الأول، بنسبة مساهمة 18.2% للراجحي، و18% للأهلي.

ويتم تجنيب المصارف لمخصصات الائتمان بهدف الحماية من تعثر العملاء عن السداد، ما قد يعرض المصرف لمخاطر في حال عدم الاحتياط لذلك بتجنيب مخصصات يواجه بها هذا التعثر.

وتضغط المخصصات عادة على أرباح المصارف، إلا أنها تحميها من المخاطر المستقبلية، كما يتم عكس هذه المخصصات كأرباح في حال لم يتم استخدامها.

وعن ترتيب المصارف من حيث نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض غير العاملة، فتصدرها مصرف الراجحي بنسبة 353%، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 7.4 ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 2.1 مليار ريال.

تلاه بنك البلاد بنسبة تغطية 233%، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.8 مليار ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 784 مليون ريال.

ثالثا، جاء البنك العربي الوطني بنسبة تغطية 196%، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 2.9 مليار ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 1.5 مليار ريال.

تلاهم على الترتيب مصارف "سامبا" و"الرياض" و"الأهلي التجاري" و"الجزيرة" بنسبة تغطية للقروض المتعثرة 168%، و145%، و145%، و143% على التوالي.

على الجانب الآخر، جاء بنك السعودي الفرنسي أقل المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تغطية 121%، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 4.1 مليار ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 3.4 مليار ريال.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 124% لدى "ساب" و"السعودي للاستثمار"، و138% لدى مصرف الإنماء.

وفيما يخص نمو المخصصات التراكمية، فسجلت 9 مصارف ارتفاعا في مخصصاتها التراكمية بنهاية النصف الأول 2019، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري تراجعا بنسبتي 8.2%، و4.3% على التوالي.

وتصدر المصارف التي رفعت مخصصاتها التراكمية، بنك ساب بنسبة 33.4%، تلاه بنك البلاد بنسبة 20.4%، والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 16.8%، والسعودي الفرنسي بنسبة 12.8%، والبنك العربي الوطني بنسبة 11.5%.

وكانت المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسة قد حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نموا في صافي الربح بنحو 2.8% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الأرباح نحو 22.2 مليار ريال مقارنة بنحو 21.6 مليار ريال للفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي دخل العمولات للقطاع نحو 46.3 مليار ريال مقارنة بنحو 39.6 مليار ريال وبنمو بلغ 17%.

وتصدر بنك الرياض بأعلى صافي ربح بين المصارف بنمو بلغ 69.7%، تلاه البنك العربي الوطني بنمو 18.5%، وجاء ثالثا من حيث نمو صافي الأرباح بنك البلاد بنسبة نمو 15.2%.

فيما تراجعت أرباح 3 بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا في السوق الرئيسة، فيما حقق بنك الاستثمار صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاري.