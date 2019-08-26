رئيس بنك مصر يكشف معدلات الفائدة الجديدة على الودائع

قررت لجنة الأصول الخصوم (الأليكو) لدى بنك مصر خفض أسعار الفائدة على كافة شهادات الادخار والودائع بنسبة بين 1 و1.5% وذلك في إطار مواكبة أسعار الفائدة الجديدة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، بواقع 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض.

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن اللجنة قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الودائع أجل شهر وحتى أقل من ثلاثة شهور، بينما تراجعت بنسبة 1.5% على الودائع أجل 3 شهور وحتى أقل من عامين، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

أضاف أن الفائدة تراجعت بنسبة 1% على جميع حسابات التوفير بكافة دورياتها وشرائحها.

كما خفضت اللجنة الفائدة على الشهادات التراكمية بنسبة 1% وكذلك على شهادة القمة ذات العائد الشهرى الثابت لأجل 3 سنوات لتصل الفائدة عليها إلى 14% بدلاً من 15%.

ويتم الاكتتاب في شهادة القمة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاته ويصرف العائد عليها بشكل شهري.

كما تراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بواقع 1.5% ليصل إلى 14.5% بدلاً من 16%، ويصرف عائد الشهادة كل 3 شهور، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاته.