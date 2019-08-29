المركزي المصري يسدد ديوناً وفوائد بـ26 مليار دولار

أكد البنك المركز المصري سداد نحو 26 مليار دولار من الديون والفوائد المستحقة على مصر خلال العامين الماضيين منذ نهاية مارس 2017 وحتى الشهر المقابل من 2019.

من ناحية أخرى، أشار بنك غولدمان ساكس إلى أن سوق السندات يشهد تحسنا مدعوما بتوافر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.

وأوضح المحلل الاقتصادي لدى البنك فاروق موسى، لوكالة بلومبيرغ، أن الاستثمار في سندات الخزانة المصرية لأجل عشر سنوات جذاب حاليا، حيث إن هناك تحولًا ملحوظًا باتجاه الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة بعد خفض الفائدة 1.5%.