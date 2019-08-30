مصر تسدد ديوناً خارجية بـ 10.3 مليار دولار في 9 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الحكومة المصرية قامت بتسديد ديون خارجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018 / 2019 بقيمة 10.363 مليار دولار، مقابل تسديد ديون بلغت قيمتها نحو 10.989 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017 / 2018.

وأوضحت البيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري، أن مصر سددت أقساطاً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها نحو 7.96 مليار دولار، مقابل نحو 8.09 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وسددت الحكومة المصرية فوائد مدفوعة خلال التسعة أشهر من العام المالي الماضي بقيمة 2.405 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأشارت بيانات "المركزي المصري" إلى أن الحكومة قامت بتسديد ديون خارجية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بقيمة 3.045 مليار دولار، مقابل نحو 2.369 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2017 / 2018.

كما سددت الحكومة المصرية خلال الربع الثاني من العام المالي 2018 / 2019 ديونا بلغت قيمتها نحو 5.072 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.805 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2047 / 2018.

وذكر البنك المركزي المصري أن الحكومة قامت خلال الربع الأول من العام المالي الماضي بتسديد ديون بلغت قيمتها نحو 2.244 مليار دولار، مقابل نحو 1.814 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2017 / 2018.

وكانت بيانات سابقة أعلنها البنك المركزي المصري قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية لمصر بنهاية شهر مارس المضي إلى نحو 106.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام 2018 بنسبة زيادة تقترب من 10%.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع نصيب الحكومة المصرية من الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 53.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار في نهاية 2018 بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.85%.