أرباح بنك القاهرة تقفز 66% لـ 3 مليارات جنيه في 9 أشهر

كشف بنك القاهرة، التابع للحكومة المصرية، عن نمو صافي أرباحه بنسبة 66%، خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري. وذكر لدى إعلان نتائج أعماله، أمس، أنه حقق أرباحاً خلال الفترة بعد الضرائب بلغت نحو 3 مليارات جنيه، مقابل صافي ربح بلغ نحو 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر أن محفظة القروض سجلت بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي زيادة بلغت نحو 9.6 مليار جنيه، لتصل إلى 76 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت نحو 14% مقارنة بالأرقام المحققة في نهاية عام 2018.

وسجلت الودائع زيادة قدرها 17.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14%، لتصل إلى 149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية 2018. فيما سجل صافي الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل إلى 6 مليارات جنيه. وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، طارق فايد، إن إجمالي نسبة القروض إلى الودائع بلغت نحو 50.7% بنهاية سبتمبر الماضي، حيث تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبري بنسبة 8% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضح أن تلك الزيادة تمثلت في تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي.

وأشار "فايد" إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سجلت 11.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها نحو 56%. كما زادت محفظة التجزئة المصرفية بقيمة 2.5 مليار جنيه لتصل إلي 24 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 11% بنهاية الربع الثالث من العام 2019.

وكشف أن بنك القاهرة تمكن من الوصول بحجم محفظة التمويل العقاري إلى ملياري جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقاري وصل لأكثر من 25 ألف عميل.

وتشير نتائج الأعمال إلى أن صافي أرباح البنك سجلت نمواً بنسبة 94% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.93 مليار جنيه. فيما سجلت أرباح البنك قبل خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.91 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة تبلغ نحو 30.9%.