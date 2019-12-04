ماستر كارد: تقدمنا بعرض متكامل للعاصمة الإدارية الجديدة بمصر

قدمت شركة ماستر كارد عرضاً متكاملاً للعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة لا يستخدم النقد فيها.

وقال مجدي حسن المدير الإقليمي لمصر وباكستان في ماستر كارد في لقاء لـ"العربية" "نتطلع لتحويل العاصمة الإدارية لأول مدينة لا نقدية وتم إنشاء سوق افتراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف "تواجدنا اليوم في المعرض لطرح حلول مبتكرة للسوق المصري لأول مرة وكلها تخدم رؤية مصر 2030. استجمعنا خبرة ماستركارد حول العالم والمشاركة مع أكثر من 100 دولة في إيجاد حلول للمدن الذكية وجمعناها اليوم بعرض متكامل سيكون نموذج يتم تطبيقة في العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة متكاملة لا يتم التعامل فيها بالنقد".

وتابع "المثال الأخر هو السوق الافتراضي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمكن القطاع الذي يمثل 75% من حجم العمالة في مصر ليتم تداول وشراء احتياجاتة من الموردين بصورة رقمية وويستطيع جمع قروض من البنوك لتغطية رأس مالة اليومي بهدف سرعة دوران المنتجات والمساعدة بنمو المشاريع بشكل أفضل".

وأضاف حسن "أن الشركة استثمرت 5 ملايين دولار فى البنية التحتية للدفع عبر الموبايل".