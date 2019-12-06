BOA: صناديق السندات استقبلت تدفقات بـ9.2 مليار دولار

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن صناديق الأسهم العالمية تلقت 7.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، واستقطبت الأسهم الأميركية 2.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إليها في شهر.

وأظهرت بيانات من إي.بي.إف.آر غلوبال، أن صناديق السندات استقبلت 9.2 مليار دولار، إذ سجلت السندات من الدرجة الجديرة بالاستثمار دخول تدفقات للأسبوع السادس والأربعين على التوالي عند 6.9 مليار دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتلقت صناديق السندات مرتفعة العوائد 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في شهر.

وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن صناديق الأسهم اليابانية شهدت أيضا أول تدفقات داخلة في خمسة أسابيع، إذ تلقت 0.3 مليار دولار.