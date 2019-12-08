الإمارات المركزي ينفي دعمه منصة للعملات المشفرة: احتيال وكذب!

نفى مصرف الإمارات المركزي، اليوم مقالاً، قال إنه نشر على موقع إلكتروني، يُحتمل أن يكون احتياليا، يزعم أن محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يدعم منصة لتداول العملات المشفرة، قائلا "إن المقال يحتوي على معلومات كاذبة".

وأوضح المركزي في بيان قائلا "يودّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التأكيد أن موقفه من العملة المشفرة الخاصة صريح وواضح، فالمصرف المركزي لم يعتمد أي عملات افتراضية أو مشفرة أو أي مخططات لاستخدامها، ولم يصدر أي تراخيص في دولة الإمارات من هذا القبيل، بحسب ما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم".

ويؤكد المصرف المركزي أن العملات المشفرة الخاصة تشكل مخاطر محتملة مرتبطة بتقلبات الأسعار وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

يذكر أن المصرف المركزي دأب على مدار أكثر من عامين على التحذير من مخاطر العملات المشفرة، مؤكداً في أكثر من مناسبة عدم وجود تنظيم لها في الدولة ولا صدور أية تراخيص تسمح بتداولها.