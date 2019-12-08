158 مليون دولار قيمة عرض استحواذ بنك "بوبيان" على "BLME"

توصل مجلس إدارة بنك "بوبيان" وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لبنك لندن والشرق الأوسط، إلى اتفاق بشأن شروط العرض النقدي المقدم من بنك بوبيان، لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة، والتي سيتم إصدارها لبنك لندن والشرق الأوسط (بخلاف الأسهم المملوكة حاليا من بنك بوبيان وشركته التابعة والتي تبلغ نحو 27.91% من الأسهم المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط وأسهم الخزينة) بمبلغ في حدود 158 مليون دولار تقريبا.

لقد تم نشر شروط ذلك العرض بتاريخ 5 ديسمبر 2019 في كل من بورصة لندن وناسداك دبي.

وجاء التوضيح على الشكل الآتي:

- سوف يتم تنفيذ عملية الاستحواذ عن طريق عرض استحواذ تعاقدي بموجب القانون المعتمد في المملكة المتحدة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج (the city code)، ووفقا لقواعد الاستحواذ المنصوص عليها في أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية.

- يخضع الاستحواذ للشروط والأحكام المنصوص عليها في الإعلان، وإلى الشروط والأحكام الكاملة التي سيتم تحديدها في وثيقة العرض، بما في ذلك استلام موافقة السلطات الرقابية في المملكة المتحدة.

- من المتوقع، نشر وثيقة العرض، التي تحتوي على الشروط الكاملة للعرض ومعلومات حول إجراءات القبول، إلى جانب نموذج القبول، في غضون 21 يوما من هذا الإعلان (أو في أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه مع الفريق المعني بعمليات الاستحواذ والاندماج في المملكة المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية).

- لقد حصل بنك بوبيان بتاريخ 5 ديسمبر على تعهدات غير قابلة للإلغاء من بعض مساهمي بنك لندن والشرق الأوسط بقبول العرض فيما يتعلق بما مجموعه 24,492,844 سهم، تمثل حوالي 13.21% من أسهم بنك لندن والشرق الأوسط المصدرة.

واعتبر بنك بوبيان أنهم من الصعب حاليا تحديد أثر ما تقدم على المركزي المالي لمصرفنا، لأن الأمر يعتمد على مستوى قبول العرض والملكية النهائية لبنك بوبيات في البنك المذكور.