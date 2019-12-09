"المركزي": مصر تبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لمدة عام بقيمة مليار دولار بمتوسط عائد 3.589%.

وأوضح البنك المركزي أن أذون الخزانة تُستحق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2020.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد ذكر اليوم الاثنين، أن مصر تدرس 3 طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير.

موضوع يهمك قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، إن مصر تدرس 3 طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك... وزير مالية مصر: ندرس 3 طروحات لسندات خضراء وإسلامية أسواق المال

وأضاف معيط، خلال مؤتمر، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحاً صافياً بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول في ظل أزمة الأسواق الناشئة، لكن أعقبه تدفق 8 إلى 9 مليارات دولار في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

والسند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقا للبنك.

وكانت وزارة المالية المصرية باعت في 14 نوفمبر الماضي، سندات دولية بملياري دولار على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و40 عاما لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لموازنة 2019-2020 والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار.